Коммунисты попросили Путина признать ДНР и ЛНР

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Парламентарии считают обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР. За последние годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти, приводит РИА Новости текст обращения.

«Мы вообще-то считаем, что этот законопроект — продолжение признания Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Это поэтапное возвращение исторических территорий России», — объяснил первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

В Кремле не видели проекта обращения депутатов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ДНР и ЛНР — непризнанные государственные образования. Была провозглашена в пределах территорий Донецкой и Луганской областей Украины 7 апреля 2014 года, в ходе массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана.