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Кремль посчитал неприемлемым уровень инфляции в России

Источник:
ТАСС
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Фото: Sibnet.ru

Текущий уровень инфляции в России является неприемлемым, и власти принимают энергичные меры для борьбы с ней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, с этой задачей и правительство, и наш мегарегулятор справляются», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, на нее давят «внешние и внутренние факторы, прежде всего инфляционные, которые привели инфляцию» к нынешним показателям.

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«Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов, и для возвращения инфляции к целевым показателям», — сказал Песков.

Инфляция в России в 2021 году, по окончательным данным Росстата, составила 8,39% при целевом уровне в 4%.

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