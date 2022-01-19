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Студия Marvel показала трейлер сериала «Лунный рыцарь»

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер сериала «Лунный рыцарь» от Marvel появился в Сети, премьера на Disney+ состоится 30 марта.

Главный герой сериала страдает диссоциативным расстройством личности. В нем уживаются две личности: сотрудник сувенирного магазина Стивен Грант и наемник, бывший морпех Марк Спектор.

На задании в Египте он чуть не погибает. Спектора спасает бог Луны Хонсу, который делает его своим воплощением на Земле — Лунным рыцарем.

В главных ролях — Оскар Айзек («Дюна») и Итан Хоук («Перед рассветом»). В сериале будет шесть эпизодов по 40-50 минут.

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