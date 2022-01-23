НАВЕРХ

Ученые увидели источник земной воды в солнечном ветре

Источник:
Nature Astronomy
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Фото: Tiago Fioreze / CC BY-SA 3.0

Земная вода образовалась из солнечного ветра и космической пыли, открыли ученые из Университета Глазго. По их мнению, это объясняет ее изобилие на планете и химический состав.

«Солнечный ветер — это потоки, состоящие в основном из ионов водорода и гелия. Когда эти ионы водорода сталкиваются с безвоздушными телами, такими как астероиды или частицы космической пыли, они проникают в них на несколько десятков нанометров и влияют на их химический состав», — цитирует журнал Nature Astronomy планетолога Люка Дейли.

По его словам, со временем ионы водорода вступают в реакцию с атомами кислорода из космической пыли, и создают воду. Этот механизм может быть недостающим звеном, объясняющим изобилие и химический состав воды на Земле, которые долгое время ставили ученых в тупик.

Согласно доминирующей теории, воду на молодую Землю около 4,6 миллиарда лет назад доставляли богатые углеродом астероиды. Но химический анализ метеоритов показал, что вода в них не совсем соответствует химическому составу воды на Земле.

Должен быть другой источник. «Мелкозернистая пыль, поднятая солнечным ветром и затянутая в формирующуюся Землю миллиарды лет назад, могла быть источником земной воды», — пояснил профессор Фил Бланд.

Ученые надеются, что открытие о происхождении воды на Земле поможет будущим космическим экспедициям производить влагу за пределами планеты

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