Борис Грызлов стал послом

Борис Грызлов назначен послом России в Белоруссии, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Другим указом глава государства освободил Евгения Лукьянова от обязанностей российского посла в Минске. Он был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии в марте 2021 года указом президента.

Ранее кандидатура председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова на должность посла России в Белоруссии была одобрена в Госдуме профильным комитетом по делам СНГ.

Грызлов с декабря 2015 года являлся представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. С 2001 по 2003 год он также занимал должность министра внутренних дел.