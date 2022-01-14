НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Борис Грызлов стал послом

Источник:
Sibnet.ru
120 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Борис Грызлов назначен послом России в Белоруссии, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Другим указом глава государства освободил Евгения Лукьянова от обязанностей российского посла в Минске. Он был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии в марте 2021 года указом президента.

Ранее кандидатура председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова на должность посла России в Белоруссии была одобрена в Госдуме профильным комитетом по делам СНГ.

Грызлов с декабря 2015 года являлся представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. С 2001 по 2003 год он также занимал должность министра внутренних дел.

Еще по теме
Вице-спикер Госдумы пошутил о возвращении границ Российской империи
HBO и CNN выпустят документальный фильм «Навальный»
Крашенинников посчитал невозможной смертную казнь в России
Россия продолжит военные маневры у границы с Украиной
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Поиск месторождений алмазов начнется в Эвенкии
Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье
Телескоп на дне Байкала усилит чувствительность на 50%
Резкое потепление придет в Новосибирск
Самое популярное
Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли перенос игры
Игра Half-Life получила трассировку лучей
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
Обсуждение (0)
О самом главном
Волшебные приметы и ритуалы Старого Нового года
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кармические отношения: как понять смысл союза
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Все статьи
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
37
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
36
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
31
Путин рассказал о технологиях «майдана» в Казахстане
30
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Sibnet.Ru