Стендап-сериал «Стас» со Старовойтовым покажут на ТНТ

Звезда шоу Stand Up на ТНТ Стас Старовойтов сыграл главную роль в сериале «Стас». Проект расскажет, как появлялись монологи про семью, жену и детей, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Каждая серия, подобно монологу, имеет свою тему, и по ходу сезона Старовойтов выскажется о здоровом образе жизни, родительских амбициях, желаниях детей, мужских мечтах, вранье во благо и многом другом.

Жену Стаса сыграет Полина Долиндо («Мастер»), а дочку – Ева Смирнова («Настя, соберись!», «Бихеппи»).

Над сценарием работал сам Стас Старовойтов, Давид Цаллаев («Однажды в России»), стендап-комик Сергей Федотов («Открытый микрофон») и сценаристы сериала «Универ. Новая общага» Сергей Кинстлер и Артем Гончаров.

Всего в проекте «Стас» восемь серий. Сериал стартует с показа сразу четырех эпизодов, премьера состоится 22 января в 21.00 на ТНТ. Затем новые серии продолжат выходить по субботам.