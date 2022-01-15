Пользователям Chrome стало доступно музыкальное расширение Shazam

Google Chrome и другие браузеры на основе Chromium получили возможность оснащения расширением Shazam, позволяющим узнавать, какая мелодия играет в данный момент на веб-странице.

С помощью Shazam можно идентифицировать мелодии в сериале, фильме или даже компьютерной игре, сообщается на странице расширения в магазине приложений Chrome.

Чтобы узнать, какая песня играет на странице, достаточно кликнуть на кнопку Shazam в расширении и через несколько секунд оно сообщит исполнителя и название трека.

Расширение сохраняет историю распознанных композиций, дает доступ к текстам песен, возможность посмотреть клип и имеет возможность синхронизироваться с профилем пользователя на Apple Music.