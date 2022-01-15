Шоу «Танцы со звездами» стартует на канале «Россия»

Дмитрий Харатьян, Александра Ребенок, Ольга Медынич и другие артисты будут покорять танцпол в новом сезоне шоу «Танцы со звездами». Премьера проекта состоится в воскресенье, 16 января, на канале «Россия», сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне «Танцев со звездами» участниками стали Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый и Валерий Николаев, ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко. Они будут выступать с профессиональными танцорами.

Мария Миронова на проекте встала в пару с финалистом российских и международных турниров по латиноамериканским танцам Евгением Папунаишвили. Ранее актриса не участвовала в такого рода проектах, поэтому для нее это очень волнительно.

«У меня сильно перфекционное отношение к проекту, хотелось бы очень классно и здорово все сделать. Мы каждый день много тренируемся. Хотелось бы даже еще больше, по 6-8 часов, но из-за физического состояния так не получается», — цитирует пресс-служба «России» Миронову.

Кресла членов жюри займут Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава. Ведущий шоу – Андрей Малахов.

Премьера нового сезона шоу «Танцы со звездами» — 16 января в 17.50 на телеканале «Россия».