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Telegram угрожают блокировками в Европе

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон с логотипом Telegram
Фото: © Sibnet.ru

Правительство Германии пригрозило штрафами и допустило блокировку мессенджера Telegram из-за неудаления противоправного контента. Сервис стал популярным среди противников антиковидных ограничений и крайне правых групп.

«Мы не можем этого исключать (блокировку)» — сказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер Die Zeit.

При этом пояснила, что закрытие было бы серьезным и, очевидно, крайним средством. Сначала нужно исчерпать все другие варианты.

Немецкие власти недовольны тем, что мессенджер слишком медленно удаляет противоправные материалы. Причиной низкой скорости работы в данном направлении считают отсутствие в Германии полноценного представительства компании, запросы приходится отправлять в штаб-квартиру, находящуюся в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Министр юстиции Марко Бушман уже пригрозил Telegram крупными штрафами, в случае если компания не назначит в стране представителя и не ускорит работу с нелегальным контентом.

По словам Нэнси Фезер, если владельцы Telegram не выполнят требования, дело может дойти до запрета мессенджера. Но это крайне нежелательная мера, так как в связи с этим пострадает множество компаний и нельзя исключать приход на место Telegram другого подобного сервиса.


Telegram был заблокирован в России с 2018 по 2020 год из-за нежелания его основателя Павла Дурова передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Функционирование мессенджера в этот период не прекратилось, а Минкомсвязи признал техническую невозможность блокировки мессенджера.

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Технологии #Интернет #Соцсети #Мир
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