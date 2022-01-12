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Telegram научился распознавать текст на изображениях

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram на MacOS 10.15 и выше получил новую опцию Live Text — распознавание текста на фотографиях в чатах.

Новая опция позволяет скопировать текст непосредственно с изображения, сообщается в официальном Telegram-канале мессенджера. Для этого достаточно просто коснуться иконки Live Text и выбрать на изображении зону с текстом.

Функция автоматически распознает текст в выбранном фрагменте картинки, даже если он написан от руки.

Разработчики отмечают, что распознавание текста безопасно, изображения обрабатываются непосредственно на устройстве и недоступны третьим лицам.

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Технологии #Софт #Интернет #Соцсети
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