Telegram научился распознавать текст на изображениях

Telegram на MacOS 10.15 и выше получил новую опцию Live Text — распознавание текста на фотографиях в чатах.



Новая опция позволяет скопировать текст непосредственно с изображения, сообщается в официальном Telegram-канале мессенджера. Для этого достаточно просто коснуться иконки Live Text и выбрать на изображении зону с текстом.



Функция автоматически распознает текст в выбранном фрагменте картинки, даже если он написан от руки.



Разработчики отмечают, что распознавание текста безопасно, изображения обрабатываются непосредственно на устройстве и недоступны третьим лицам.