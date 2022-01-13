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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отложили выход игры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © GSC Game World

Студия GSC Game World перенесла дату выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Теперь ее релиз намечен на 8 декабря 2022 года, сообщается в Twitter проекта.

«Эти дополнительные семь месяцев необходимы, чтобы полностью реализовать наше видение и довести игру до нужного состояния», — говорится в заявлении. Украинская компания подчеркнула при этом, что решение о переносе было непростым.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 назвали сиквел культовой франшизы самым крупным проектом компании, которому требуется соответствующий объем работы, чтобы оправдать ожидания фанатов.

Изначально выход S.T.A.L.K.E.R. 2 был запланирован на 28 апреля 2022 года. Примечательно, что накануне заявления представитель GSC Game World опровергал перенос. Игра должна появиться на ПК и консолях Xbox, где она станет временным эксклюзивом.

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Игры #Экшены
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