Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь

Межнациональные конфликты в США приведут к эвакуации миллионов американцев в Сибирь, заявил политик Владимир Жириновский в Telegram.

Парламентарий напомнил об истории СССР, который, по его мнению, распался из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины». Как считает Жириновский, сейчас похожие процессы происходят в США.

«В Америке сейчас запущен почти такой же процесс. Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым всё больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории», — отметил Жириновский.

По его расчетам, сейчас в Америке белых больше половины, то через 10 лет их останется 40%, они станут меньшинством. «И начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов», — предсказал политик.

Жириновский заключил, что в сложившихся условиях США «рухнут», поскольку новое общество после оттока белых американцев не сможет поддерживать такой же уровень развития технологий, экономики и жизни.