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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли перенос игры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © GSC Game World

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl опровергли информацию относительно переноса даты выхода игры, которая на днях появилась в ряде СМИ. Соответствующее заявление появилось на официальном сервере Discord.

Представитель GSC Game World отметил, что подобная информация может исходить только от разработчиков и других сотрудников компании. В заявлении также отмечается, что студия не собирается отвечать на все существующие слухи об игре.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 28 апреля 2022 года, при этом игра уже доступна для предварительного заказа. Шутер также выйдет на Xbox Series X/S, где на три месяца станет эксклюзивом.

При этом поклонников франшизы смущает практически полное отсутствие опубликованных разработчиками материалов об игре — несмотря на скорый релиз, в Сети доступны только несколько скриншотов и единственный трейлер с игровым процессом.

Инсайдеры на днях обнародовали информацию о том, что GSC Game World собирается отложить релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 с апреля на осень 2022 года. Компания якобы может объявить о переносе непосредственно перед официальной датой релиза.

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