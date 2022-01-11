Антивирус Avira оснастили инструментом для майнинга Ethereum

Бесплатный антивирус Avira в обновлении получил инструмент для майнинга Avira Crypto, позволяющий добывать Ethereum во время простоя компьютера.

Как сообщает поддержка антивируса, Avira Crypto включает непосредственно криптомайнер, инструмент для создания Ethereum-кошелька, а также средство для доступа к бирже криптовалют. С помощью последнего производятся транзакции и обмен Ethereum на другие валюты.

Разработчики удерживают 15% от добытого, также они не исключают комиссию за перевод и обмен валюты — это зависит от условий рынка.

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Майнинг с помощью Avira Crypto становится возможен только после разрешения пользователя, в выключенном состоянии опция не используется. Существует также возможность отключить Avira Crypto навсегда.

На данный момент функция доступна пользователям из США, Канады и Великобритании. В будущем планируется распространение Avira Crypto на другие страны и расширение списка добываемых криптовалют.

Ethereum (Эфириум) — криптовалюта и платформа для децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна. Реализована как единая децентрализованная виртуальная машина, работает с 2015 года.