Центробанк заблокирует покупку криптовалют

Центробанк собирается полностью запретить инвестиции в криптовалюты при помощи блокировки карточных переводов россиян, сообщил основатель криптопроекта Joys Андрей Михайлишин.

По его словам, сейчас регулятор и участники финансового рынка обсуждают варианты ограничения инвестиций в цифровую валюту, самым приоритетным из них является блокировка карточных переводов, передает Forbes.

Предполагается, что блокировка будет производиться по специализированным MCC-кодам, которые банк присваивает компании, в адрес которой идет платеж. По нему довольно просто определить, какие именно услуги предоставляет продавец.

При этом речь не идет о полном запрете — правительство понимает, что криптовалютой владеет большое количество россиян и жесткие ограничительные меры могут создать проблемы для миллионов граждан.

Однако власти в 2022 году намерены взять рынок цифровых денег под свой контроль и ограничить инвестиции в этот непрозрачный для государства сектор. Так, в законодательстве появятся поправки, которые узаконят арест и конфискацию незаконных цифровых активов.