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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия ввела бесплатную связь с Казахстаном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минцифры России совместно с операторами «Большой четверки» (МТС, Билайн, МегаФон, Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.

Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года. Они смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими.

Избежать чрезмерной нагрузки на сеть позволит лимит на бесплатную связь. Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента.

Все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора. Эти средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем.

По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью.

Тема: Протесты в Казахстане
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Топ комментариев

Disobedient

Перемога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...

korvinsS

В который раз убеждаюсь максимка что ты сам не понимаешь что пишешь.

лачинов

Понять Блинкена несложно. Россия без союзников и во враждебном окружении устраивает его гораздо больше....

mosquito__2010

Позор ! Позорище несусветное !!! Как так можно было низко пасть !!!???
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