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Закон о тюремном сроке для водителей-лихачей вступил в силу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Управления МВД России по Омской области

Закон об уголовном наказании для водителей, неоднократно грубо нарушивших ПДД, например, выезжающих на встречку или превышающих скорость на более чем 60 километров в час, вступил в силу в понедельник, 10 января.

Уголовный кодекс дополнила статья 264.2 — «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

Водители, которых лишили прав за превышение скорости на 60 километров или более, либо за выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути более двух раз, получат штраф в 200-300 тысяч рублей.

Нарушителям также может грозить до двух лет лишения свободы. Если осужденный по новой статье снова нарушит закон, суд может увеличить тюремный срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности до шести лет.

Инициаторы нового наказания отмечали, что более 40% водителей повторно нарушают правила дорожного движения после привлечения к административной ответственности.

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Авто #Автоправо #Законы
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