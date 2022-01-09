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Ремонт автомобилей подорожает на 20%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость обслуживания автомобилей вырастет в 2022 году примерно на 20%, сообщила сеть автосервисов FIT SERVICE. Это связано с увеличением возраста и пробега машин.

«Стоимость запчастей и комплектующих увеличится на 8-10%, а сам ремонт автомобилей примерно на 7-10%. Автосервисы вынуждены поднимать цены на услуги, чтобы сохранить уровень рентабельности и повысить заработную плату сотрудникам, поскольку у них тоже выросли расходы. В итоге эти два фактора говорят нам об увеличении стоимости обслуживания автомобилей в 2022 году до 17-20%», — спрогнозировал директор FIT SERVICE Данил Соловьев.

К большим финансовым затратам на ремонт автомобилей приводит то, что их возраст и пробег продолжают расти.

Средний пробег личных легковых автомобилей россиян в 2021 году вырос более чем на тысячу километров и составил 15,6 тысячи километров, в 2020 году он был 14,6 тысячи километров, подсчитали FIT SERVICE и аналитическое агентство Gruzdev Analyze.

«Причина — люди опасаются использовать общественный транспорт, кто-то живет и работает на даче и ездит в город за продуктами. Раньше в отпуск многие летали в Турцию, Египет, Таиланд, а сейчас из-за коронавируса и роста курса валют предпочитают ехать на Байкал и в Крым», — отметил Соловьев.

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