Токаев заявил об акте агрессии и призвал ОДКБ на помощь Казахстану

Казахстан обратился к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью из-за ситуации в стране, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, назвав происходящее актом агрессии.

«Я сегодня обратился к главам государств ОДКБ [с просьбой] оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, а подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан», — цитирует ТАСС Токаева.

Казахстанский президент заявил, что речь идет о «террористических бандах», которые прошли подготовку за рубежом. По его словам, они захватили пять самолетов в аэропорту Алма-Аты, а в окрестностях города вступили в бой с десантниками.

Второго января в Казахстане начались митинги против резкого повышения цен на газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране. В ходе беспорядков погибли восемь полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, еще 317 получили ранения. На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения.

В Алма-Ате, ставшей эпицентром беспорядков в стране, участники протестов после захвата зданий городской администрации, управления Комитета национальной безопасности и президентской резиденции разгромили аэропорт. Были разграблены магазины и банкоматы, разгромлены автобусные остановки.

Договор о коллективной безопасности предполагает, что в случае агрессии против одного из участников организации остальные должны незамедлительно предоставить ему «необходимую помощь, включая военную». Сейчас в ОДКБ, помимо Казахстана, входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.