Новый год пришел на территорию России

2022 год пришел на территорию России в 15.00 по московскому времени — Новый год уже встретили на Чукотке и Камчатке. Жители этих регионов празднуют Новый год на 9 часов раньше, чем в Москве.

Первыми на планете Новый год встретили жители острова Рождества и тихоокеанского государства Самоа. Время на острове на 14 часов опережает время по Гринвичу. Таким образом, 2022 год наступил на этих территориях уже в 13.00 по московскому времени.

Президент России Владимир Путин уже обратился к россиянам с новогодним обращением, в котором отметил, что главной целью властей является повышение благосостояния и доходов жителей страны.

Глава государства накануне также поздравил с Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств. Всего поздравления от Путина получило более 70 нынешних и бывших глав государств, а также руководители международных организаций.