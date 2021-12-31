НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Новый год пришел на территорию России

Источник:
Sibnet.ru
141 0
Фото: © Sibnet.ru

2022 год пришел на территорию России в 15.00 по московскому времени — Новый год уже встретили на Чукотке и Камчатке. Жители этих регионов празднуют Новый год на 9 часов раньше, чем в Москве.

Первыми на планете Новый год встретили жители острова Рождества и тихоокеанского государства Самоа. Время на острове на 14 часов опережает время по Гринвичу. Таким образом, 2022 год наступил на этих территориях уже в 13.00 по московскому времени.

Президент России Владимир Путин уже обратился к россиянам с новогодним обращением, в котором отметил, что главной целью властей является повышение благосостояния и доходов жителей страны.

Глава государства накануне также поздравил с Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств. Всего поздравления от Путина получило более 70 нынешних и бывших глав государств, а также руководители международных организаций.

Еще по теме
Врач оценил вред съеденной с шампанским бумажки
«Толерантные» бронзовые скульптуры в Приангарье рассмешили соцсети
Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Новосибирске
Продажу алкоголя запретят в Омске в местах скопления народа
смотреть все
Зима #Новый год
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Световые столбы» появились в Новосибирске
Ученые узнали тайны заморозки сибирского углозуба
Телескоп на дне Байкала «поймал» нейтрино
Водитель Lacetti погиб в Новосибирской области после ДТП с грузовиком
Самое популярное
Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне
Озвучено предсказание Ванги про 22 февраля 2022 года
Россиянин сорвал гигантский лотерейный джекпот
Армия США ничего не сможет противопоставить Китаю
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
42
Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне
20
Путин пообещал самые разные варианты ответов на расширение НАТО
17
Генсек НАТО пригласил Россию на переговоры 12 января
17
Армия США ничего не сможет противопоставить Китаю
17
Дело оскорбившей полицейских чемпионки по плаванию дошло до суда
Sibnet.Ru