Биологи нашли причину шизофрении

Ученые обнаружили участки ДНК, которые ответственны за возникновение шизофрении и биполярного расстройства.

Исследование показало, что существуют участки ДНК, которые не являются частью каких-либо генов, но все равно производят ряд белков. Эти белки являются индикаторами шизофрении или биполярного расстройства, и позволяют выявлять пациентов, склонных к психозу и самоубийству.

Данные белки могут выполнять полезные функции в организме, но при некоторых обстоятельствах приводят к заболеваниям. Кроме того, области ДНК, производящие эти белки, специфичны для человека и не встречаются у других позвоночных, пишет Molecular Psychiatry.

Ученые считают, что открытие таких областей ДНК сделает возможным разработку лекарства от психических расстройств, воздействующего на эти белки. На сегодня шизофрения фактически является неизлечимым заболеванием.