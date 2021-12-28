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АвтоВАЗ перестал отгружать машинокомплекты на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ остановил отгрузку машинокомплектов для сборки автомобилей Lada и Renault на Украину, хотя поставки в Узбекистан и Казахстан идут без задержек.

«АвтоВАЗ не отгружает машинокомплекты для завода ЗАЗ (Украина) на протяжении последних двух месяцев уходящего года. С чем связана такая пауза, пока информации нет. Можно только предположить, что победила политика, или выбраны квоты на 2021 год», — утверждают в сообществе Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

Поставки машинокомплектов для автосборочных заводов Узбекистана и Казахстана идут без задержек. Там выпускают автомобили Lada и Renault крупноузловым методом.

В начале 2020 года на Украине ввели запрет на импорт машин российского производства. АвтоВАЗу удалось обойти это решение, отгружая машинокомплекты на Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), где машины Lada и Renault выпускались с конца 2020 года.

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