Журналистов перед конференцией Путина обработают серебром

Журналистов, которые участвуют в большой ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, при входе в центральный выставочный зал «Манеж» обработают частицами серебра, сообщила пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала «Россия-24».
Крылова уточнила, что такие меры предпринимаются на фоне пандемии и продиктованы особым вниманием к санитарно-эпидемиологическим требованиям. По ее словам, подобная обработка совершенно безопасна.
Также в зале установлены санитайзеры, стулья расставлены с необходимой дистанцией в полтора метра. Для безопасности организаторы использовали большое помещение, чтобы гарантировать безопасное общение.
Для всех журналистов подготовлены индивидуальные защитные маски с обработкой антибактериальным раствором серебра. Они разложены на креслах в зале, где пройдет пресс-конференция.
В прошлом году президент провел пресс-конференцию из подмосковной резиденции в Ново-Огарево. В этом году она состоится в центральном выставочном зале «Манеж», мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени.
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