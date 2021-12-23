Журналистов перед конференцией Путина обработают серебром

Журналистов, которые участвуют в большой ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, при входе в центральный выставочный зал «Манеж» обработают частицами серебра, сообщила пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала «Россия-24».

Крылова уточнила, что такие меры предпринимаются на фоне пандемии и продиктованы особым вниманием к санитарно-эпидемиологическим требованиям. По ее словам, подобная обработка совершенно безопасна.

Также в зале установлены санитайзеры, стулья расставлены с необходимой дистанцией в полтора метра. Для безопасности организаторы использовали большое помещение, чтобы гарантировать безопасное общение.

Для всех журналистов подготовлены индивидуальные защитные маски с обработкой антибактериальным раствором серебра. Они разложены на креслах в зале, где пройдет пресс-конференция.

В прошлом году президент провел пресс-конференцию из подмосковной резиденции в Ново-Огарево. В этом году она состоится в центральном выставочном зале «Манеж», мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени.