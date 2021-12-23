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Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Современное разнообразие гирлянд поражает воображение — для украшения елки, окон, стен, уличных деревьев и домов снаружи. При этом есть и дорогие, и практически по бросовой цене. Какую выбрать? Как определиться с типом, цветом, длиной? И какие гирлянды безопасны и прослужат максимально долго?

Для улицы и для дома

Гирлянды для украшения елок могут быть для дома и для улицы. Для украшения деревьев на улице нужны гирлянды со степенью защиты IP65 и выше. Такие не боятся мороза, снега и дождя. 

Большинство домашних гирлянд имеют степень IP 20 — это слабая защита от пыли и нет защиты от влаги. Устройство рассчитано на применение в сухих помещениях, изолированных от внешней среды.

«Шнур питания уличной гирлянде нужен силиконовый или каучуковый: они влагостойкие и рассчитаны на 40-50 градусов мороза. У домашней гирлянды шнур может быть из ПВХ, он дешевле», — рассказала Sibnet.ru представитель магазина «Ситилинк» Ксения Лактионова.

Также гирлянды различаются по типу питания — большинство из них берут электричество из розетки 220 вольт, но есть варианты, работающие от батареек. 

В 1895 году в США была изготовлена первая новогодняя электрическая гирлянда, которая украшала ель перед Белым домом. 

Лампочные и светодиодные

Существуют лампочные и светодиодные (LED-гирлянды). Сейчас чаще всего продаются именно светодиодные. Они дольше служат, меньше нагреваются, лучше выдерживают удары, высокие и низкие температуры. 

Неоспоримое достоинство — когда один диод выходит из строя, гирлянда продолжает работать: в отличие от лампочных моделей у светодиодных подключение параллельно.

Фото: © Sibnet.ru

На упаковке каждой светодиодной гирлянды указывается, сколько в ней диодов (лампочек). Чем их больше, тем в целом ярче гирлянда.

Почти все гирлянды имеют несколько режимов работы: свечение без мерцания (фиксинг), лампы медленно загораются и гаснут (чейзинг), мерцание каждого пятого-седьмого светодиода в ленте (мерцание), светодиоды непрерывно меняют цвет (хамелеон), комбинация нескольких вышеназванных режимов (мультичейзинг).

Выбор цвета — исключительно вопрос вкуса. На безопасность и надежность гирлянды цвет лампочек и светодиодов не влияет.

«Самые популярные у покупателей гирлянды — это нити темно-зеленые с лампочками. Их удобно размещать на елке и цвет провода сливается с хвоей»,   — рассказал Sibnet.ru менеджер продаж магазина «Light Nsk» Ибрагим Успанов.

Фото: © Sibnet.ru

Также есть гирлянда типа «роса» — капельки на тонкой проволоке. Чаще всего они на батарейках. Такая гирлянда хорошо подходит для выделения акцентов на елке или для лаконичного дизайна новогоднего дерева.

Еще один вариант — «бахрома» с шариками. Ей можно смело украшать не только елку, но и любое место в доме. 

Как проверить безопасность

При выборе гирлянды надо тщательно проверять качество изделия. Продавец по просьбе покупателя обязан представить документ, подтверждающий качество и безопасность гирлянды.

«Такой документ должен иметь ссылку на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом. Необходимо проверить срок службы изделия, а также наличие инструкции по использованию, ознакомиться с основными потребительскими свойствами, типом и характеристиками электрических ламп, номинальным напряжением гирлянды», — сообщает Управление Роспотребнадзора в Бурятии.

Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратных миллиметра, а сам провод должен иметь качественную, гибкую и плотную изоляцию.

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«Рекомендуется проверить надежность мест соединения компонентов гирлянды: гнезда, блока управления и вилки. Состояние гирлянды лучше проверить прямо в магазине, например, ее режимы работы, все ли лампочки горят», — советует ведомство.

Как рассчитать длину гирлянды

«Если елка маленькая около 150 сантиметров, подойдет гирлянда длиной 12-15 метров. Если елка высотой 2 метра, то нужна гирлянда длиной 21 метр, для более высоких — 28 и 40 метров», — рекомендует Успанов.

Для уличной высокой елки можно выбрать 50-метровую гирлянду, такие тоже есть в продаже. Цена гирлянд варьируется от 600 рублей до 3 тысяч в зависимости от длины, количеств диодов и других характеристик.

Эксперт добавил, что многие современные гирлянды стыкуются друг с другом через специальные розетки. И можно совместить несколько гирлянд с разным размером и дизайном лампочек.

Фото: © Sibnet.ru

«Если елка стоит в центре комнаты или гирлянда достаточно длинная, ведем ее по спирали, чтобы вся елочка была освещена. Если елочка у стены, можно спустить гирлянду зигзагом и украсить только сторону, ближнюю к нам», — советует Лактионова.

А если располагать гирлянду то ближе, то дальше от ствола, свечение получится более объемным.

«Лучше меньше шаров, больше освещения — гирлянд и лампочек. Это может быть одна гирлянда или несколько, но они должны быть одного свечения, например, теплого», — посоветовала дизайнер интерьеров Анастасия Лебедева.

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