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Создаем шедевр: пять правил красивой елки

Источник:
Sibnet.ru
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Вешать на елку все имеющиеся игрушки в случайном порядке теперь считается плохим вкусом. Елка должна быть стильной, украшать интерьер и служить хорошим фоном для фотографий. Эксперты поделились простыми правилами оформления, которые помогут создать настоящую новогоднюю красавицу даже при минимальном наборе украшений.

Выбрать стиль

Самое главное выбрать стиль оформления. Например, советский. Елочные игрушки в этом случае будут винтажные: шарики из стекла и пенопласта, тканевые или вязаные фигурки. Также надо развесить дождик и мишуру, установить на макушку дерева звезду, а под саму ель поставить фигурки Деда Мороза и Снегурочки.

Тему, кому традиционные варианты украшения не кажутся привлекательными, на помощь придет индустриальный стиль.

«Минималистичные гирлянды на черном витом проводе с холодным дневным светом и украшения в форме геометрических фигур или изготовленные из стальных прутиков будут смотреться свежо и необычно», — предложил руководитель отдела «Сад» «Леруа Мерлен Каширское шоссе» (Москва) Александр Козлов.

По его словам, экоелку можно украсить украшениями из натуральных материалов — дерева, грубой ткани, растений. Елочные игрушки при этом не должны быть блестящими и слишком яркими — лучше белые, зеленые, коричневые оттенки.

А сказочный стиль елки, который больше придется по душе семьям с детьми, создается с помощью игрушек нежных тонов: розового, белого и золотого. Елка, оформленная в таком стиле, обматывается не только электрической гирляндой, но и длинными бусами, ветви украшаются не елочными шарами, а фигурками ангелов и птиц.

Сочетать цвета

Если не хочется делать елку в каком-то выраженном стиле, можно сделать акцент на цветовом сочетании, и тогда дерево будет выглядеть не менее стильно.

Следующим будет год Белого Металлического Быка. Хозяин года уважает белый, зеленый, графитовый цвет, все оттенки серого, коричневого, от песочного до шоколадного, голубые и металлик.

«Всегда очень актуально смотрится золотые декор и игрушки, они прекрасно дополнят глубокую зелень хвои, а вот коричневый нужно вводить аккуратно, около 30% от остального декора, он оттенит и подчеркнет золото», — посоветовала декоратор Алена Савина.

Она добавила, что подбирать декор надо в одном цвете, либо с одинаковой насыщенностью (пастельные или яркие). При этом можно опираться на классические сочетания цветов. Например, красный и золотой, серебряный и синий, белый и серебряный.

Подробнее о сочетании цветов на елке 

Освещение

Нарядной елку делают гирлянды. Савина советует размещать их на елке первыми, до игрушек. При этом крупные гирлянды надо располагать ближе к стволу, а мелкие использовать для очертания контуров.

«Лучше меньше шаров, больше освещения — гирлянд и лампочек. Это может быть одна гирлянда или несколько, но они должны быть одного свечения, например, теплого», — сказала дизайнер интерьеров Анастасия Лебедева.

Она отметила, что если елка сама по себе величественная, у нее богатая хвоя, то хорошая гирлянда может стать единственным украшением дерева, чтобы не закрывать игрушками естественную красоту. 

Верный порядок

Даже если украшения подобраны по цветам или стилю, то важно соблюдать правильный порядок их размещения. Шары и игрушки надо вешать после гирлянды. 

«Уменьшайте количество и размер шариков от основания к верхушке. Более крупный декор распределяйте немного вглубь дерева, а мелкий — на краях еловых веток», — порекомендовала декоратор.

Савина также отметила, что не стоит размешать рядом декор одного цвета, лучше последовательно чередовать цвета сохраняя гармонию.

Детали

Детали особенно приковывают взгляд, завораживают и заставляют разглядывать елку. Можно вообще отказаться от традиционных шаров в пользу необычных аксессуаров. Например, можно нарядить дерево птичками или феями, главное, чтобы они сочетались или по цвету, или по фактуре, материалу. Деталями могут быть имбирные пряники для детей или шелковые ленточки.

«Не бойтесь сочетать простые недорогие шары с декором класса люкс или даже с авторскими игрушками», — добавила Савина.

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