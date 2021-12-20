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Сертификация МС-21 будет зависеть от погоды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © (с) Корпорация "Иркут"

Соблюдение сроков сертификации самолета МС-21 зависит от дат окончания программы испытательных полетов и скорости решения Росавиации, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам Мантурова, Минпромторг обещает сделать все возможное, чтобы успеть сертифицировать самолет в этом году.

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«Я не могу ответить за погоду (при сертификационных испытаниях), потому что до конца должны всю программу отлетать. А второе — за работу самой Росавиации. Мы рассчитываем и надеемся, сделаем все возможное», — цитирует Мантурова ТАСС.

МС-21 — российский узкофюзеляжный среднемагистральный лайнер, который собирают на Иркутском авиазаводе. В 2023 году его планируется запустить в крупносерийное производство.

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Технологии #Техника #Транспорт и дороги
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