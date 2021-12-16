МС-21-300 выполнил первый полет в условиях гражданского аэропорта

Новый лайнер МС-21-300 совершил первый тренировочный полет из подмосковного аэропорта Жуковский в Иркутск, сообщила пресс-служба иркутского аэропорта в четверг.

Авиалайнер впервые побывал в иркутском аэропорту. Первый тренировочный полет состоялся в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта. Лайнер преодолел более 4 тысяч километров.

«Во время контрольных испытаний в воздушной гавани Приангарья экипаж судна МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации», — говорится в сообщении.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет нового поколения, ориентированный на массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. До конца 2021 года на МС-21 планируется получить российский сертификат типа самолета, серийное производство уже запущено.