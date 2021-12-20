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Путин рассказал о предотвращенных в России терактах

Источник:
«Звезда»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Органам безопасности России удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы — за 11 месяцев нынешнего года было предотвращено 32 теракта, заявил президент Владимир Путин, сообщив, что

«За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы», — сказал Путин в опубликованном на сайте телеканала «Звезда» видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

По его словам, «за 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов, а количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно». При этом, «подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки», отметил президент.

«Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много», — уточнил Путин.

Российский лидер потребовал вести борьбу с террором жестко и бескомпромиссно, поставив задачу «ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров».

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