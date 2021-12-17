Производство комплектующих для МС-21 запустят в Иркутске

Производство комплектующих для лайнера МС-21 начнется в Иркутске, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем на 78 миллионов для производства комплектующих МС-21. Общий бюджет проекта составляет 168 миллиона рублей, из которых 54,8 миллиона рублей предоставит федеральный ФРП, а 23,5 миллиона рублей — Фонд развития промышленности Иркутской области. Проект принадлежит компании «ПРОМТЕХ-Иркутск», созданной для работы с Иркутским авиазаводом.

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«В рамках проекта планируется производство комплектов бортовой кабельной и трубопроводной сети в объемах, соответствующих графику производства Иркутского авиационного завода, полностью удовлетворяя его спрос на эту продукцию», — рассказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Предприятие увеличит объемы производства комплектов бортовой кабельной сети и запустит производство бортовой трубопроводной сети для самолетов МС-21.

МС-21 — российский узкофюзеляжный среднемагистральный лайнер, который собирают на Иркутском авиазаводе. В 2023 году его запустят в крупносерийное производство.