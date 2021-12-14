Канцлер Австрии заступился за «Северный поток» и Россию

«Северный поток — 2» стал общеевропейским проектом и его нельзя использовать как средство давления на Россию из-за ситуации на Украине., заявил новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Я не считаю нужным связывать запуск "Северного потока — 2" с российским поведением на Украине. ЕС может только навредить самому себе. "Северный поток — 2" отвечает интересам не только России, от него получат выгоду и Германия, Австрия с другими странами ЕС. "Северный поток - 2" — это европейский проект, который не должен быть использован как средство давления на Москву», — цитирует ТАСС Нехаммера.

По его словам, Австрия продолжает поддерживать газопровод «Северный поток — 2» и ожидает его скорого запуска. «Я ожидаю, что "Северный поток — 2" скоро сможет быть запущен, как и планировалось», — сказал политик.

Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.