Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии коронавируса

Острая фаза пандемии коронавируса, несмотря на появление новых опасных штаммов и недостаточные темпы вакцинации, может закончиться уже в следующем году, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

«Я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году», — цитирует РИА Новости Гейтса. Он признался, что ожидал появления столь заразного варианта «дельта» и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.

По словам основателя Microsoft, хотя штамм «омикрон» вызывает беспокойство, мировое сообщество сейчас лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих этапах.

Согласно данным ВОЗ, во всем мире насчитывается более 265 миллионов заразившихся коронавирусом, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия занимает в этом списке пятое место.