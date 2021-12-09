НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии коронавируса

Источник:
РИА Новости
384 1
Фото: US Treasury Department

Острая фаза пандемии коронавируса, несмотря на появление новых опасных штаммов и недостаточные темпы вакцинации, может закончиться уже в следующем году, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

«Я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году», — цитирует РИА Новости Гейтса. Он признался, что ожидал появления столь заразного варианта «дельта» и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.

По словам основателя Microsoft, хотя штамм «омикрон» вызывает беспокойство, мировое сообщество сейчас лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих этапах.

Согласно данным ВОЗ, во всем мире насчитывается более 265 миллионов заразившихся коронавирусом, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия занимает в этом списке пятое место.

Еще по теме
Новосибирские власти заявили о вакцинации миллиона жителей
Кинозалам и театрам Алтая смягчили ограничения
Срок действия теста ПЦР сократили до 48 часов
Более 13 тысяч новосибирцев подписались против QR-кодов
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирского полицейского осудили за взятку лапшой «Ролтон»
Подготовка к Новому году мешает новосибирцам работать
Огромный столб дыма взвился над складом в Краснообске
Швеи в колонии примерили платья в стиле рококо и Голливуд. ФОТО
Самое популярное
Россия заблокировала анонимную сеть Tor
Ученый случайно искривил пространство и время
США предсказали катастрофу в случае войны за Украину
Опубликована карта «вторжения» России на Украину
Обсуждение (1)
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
37
Лавров и Блинкен устроили перепалку по поводу Украины
29
Лидеры Запада призвали Россию не нападать на Украину
27
Опубликована карта «вторжения» России на Украину
27
США предсказали катастрофу в случае войны за Украину
25
Кремль исключил воссоздание СССР
Sibnet.Ru