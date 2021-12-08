Порноактриса пообещала Непомнящему ночь за победу над Карлсеном

Российская порноактриса MihaNika69 пообещала российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему провести с ним «целую ночь» в случае его победы в матче за мировую шахматную корону над норвежцем Магнусом Карлсеном.

Девушка опубликовала в Instagram фотографии, где она держит листок с надписью: «Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь» на английском и русском языках.

«Догадайся, как сильно я люблю шахматы», — подписала пост MihaNika69.

Матч за мировую шахматную корону проходит в эти дни на площадке всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае. После восьми партий счет 5:3 в пользу действующего чемпиона мира Карлсена.

Встреча включает в себя 14 классических партий. В случае ничьи по их итогам победитель будет определен на тай-брейке. Карлсен удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.