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Порноактриса пообещала Непомнящему ночь за победу над Карлсеном

Источник:
Sibnet.ru
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Российская порноактриса MihaNika69 пообещала российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему провести с ним «целую ночь» в случае его победы в матче за мировую шахматную корону над норвежцем Магнусом Карлсеном.

Девушка опубликовала в Instagram фотографии, где она держит листок с надписью: «Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь» на английском и русском языках.

«Догадайся, как сильно я люблю шахматы», — подписала пост MihaNika69.

Матч за мировую шахматную корону проходит в эти дни на площадке всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае. После восьми партий счет 5:3 в пользу действующего чемпиона мира Карлсена.

Встреча включает в себя 14 классических партий. В случае ничьи по их итогам победитель будет определен на тай-брейке. Карлсен удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.

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