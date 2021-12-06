Сибирские регионы оказались в конце рейтинга ЗОЖ

Хакасия стала последней в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек, также в нижней части оказались Бурятия и Забайкальский край.

Исследование провели аналитики РИА Новости на основе данных официальной статистики. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотиками за последние три года.

Республики Северного Кавказа стали лидерами рейтинга. Последнее место заняла Хакасия, также в нижней десятке списка оказались Бурятия и Забайкалье.

Сибирский регион, который занял наиболее высокую позицию, — это Алтайский край, но и он расположился лишь на 28 месте.