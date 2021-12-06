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Определен главный недостаток Tesla в русские морозы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mikołaj Wośko / CC BY 3.0

Американский электромобиль Tesla может быть неудобен для использования в условиях российских морозов: запас хода машины падает из-за температуры, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Могу сказать из собственного опыта: автомобиль постоял полтора часа на морозе, мороз был минус 30. Я еле доехал до дома, потому что вместо заявленных 450 километров осталось меньше 100 километров (запаса хода), а по факту — и того меньше», — цитирует Мантурова ТАСС.

По его словам, накопители энергии не до конца разработаны для климатических условий России. Чтобы через 20-30 лет транспортная отрасль состояла из автомобильного и авиационного транспорта, нужно усовершенствовать электрические двигатели и батареи.

Манутров использует Tesla с 2020 года, он официально задекларирован. Но основную часть времени министр передвигается на российском Aurus.

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