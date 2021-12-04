Православная церковь предложила запрет охоты

Охоту на диких животных в качестве развлечения следует запретить, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Охота в качестве развлечения — я думаю, что это пережиток прошлого. Я думаю, что нам надо от этого отказываться. Чем скорее мы от этого откажемся, тем лучше», — сказал митрополит в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Священнослужитель подчеркнул, что относится к охоте отрицательно и считает, что она допустима только в том случае, когда необходимо регулировать популяцию тех или иных животных. Однако для этого существуют специалисты.

Митрополит также отметил, что охота чревата и человеческими жертвами — когда животное берут в кольцо, охотники находятся друг против друга и могут друг в друга попасть.