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Первый канал трогательно попрощался с Градским в «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из «Голоса»

Новый выпуск десятого сезона шоу «Голос» начался с символичного прощания с наставником проекта Александром Градским, который умер 28 ноября. Первый канал решил показать записанный при жизни музыканта выпуск в память об артисте.

Прежде чем начать выпуск, к зрителям обратился ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев. Он поблагодарил наставника за работу и огромный вклад в проект. «Не музыкант ушел из жизни, а целый мир ушел», — сказал Нагиев.

Затем показали нарезку кадров из разных сезонов «Голоса» с участием Александра Градского. Финальным кадром стало видео, где наставник расплакался из-за выступления участника проекта и смущенно покинул студию.

После этого начался записанный ранее выпуск нокаутов, где Градский успел сняться до смерти. Даже на экране заметно его болезненное состояние. Наставник в этом выпуске малословен и выглядит очень уставшим.

Создатели проекта «Голос» пообещали, что не будут искать замену наставнику на прямые эфиры. Что станет с судьбой шоу и подопечным и Градскому, пока неизвестно.

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