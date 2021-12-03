Источник подтвердил связь главы ГК «Лама» с делом томского следователя

Директор ГК «Лама» Владислав Левчугов задержан как посредник в даче взятки следователю Сергею Арефьеву, сообщил источник в силовых структурах.

Следователь Арефьев был задержан накануне за получение взятки в особо крупном размере от предпринимателя с помощью посредника. В СМИ звучала информация о том, что дело может быть связано с директором группы компаний «Лама», владеющей несколькими крупными сетями продуктовых магазинов в Сибири.

«Рассмотрение вопроса о мере пресечения главе первого отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Томской области Сергею Арефьеву и предпринимателю Владиславу Левчугову должно состояться в Басманном районном суде столицы», — сказал источник ТАСС.

Как пояснил собеседник агентства, Левчугов подозревается в посредничестве при даче взятки Арефьеву.