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Источник подтвердил связь главы ГК «Лама» с делом томского следователя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Директор ГК «Лама» Владислав Левчугов задержан как посредник в даче взятки следователю Сергею Арефьеву, сообщил источник в силовых структурах.

Следователь Арефьев был задержан накануне за получение взятки в особо крупном размере от предпринимателя с помощью посредника. В СМИ звучала информация о том, что дело может быть связано с директором группы компаний «Лама», владеющей несколькими крупными сетями продуктовых магазинов в Сибири.

«Рассмотрение вопроса о мере пресечения главе первого отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Томской области Сергею Арефьеву и предпринимателю Владиславу Левчугову должно состояться в Басманном районном суде столицы», — сказал источник ТАСС.

Как пояснил собеседник агентства, Левчугов подозревается в посредничестве при даче взятки Арефьеву.

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