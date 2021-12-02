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Навальный выплатил 850 тыс. по делу о клевете на ветерана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Алексей Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей, наложенный на него приговором по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщила пресс-служба Бабушкинского суда.

«Навальный полностью выплатил наложенный на него судом штраф», — цитирует ТАСС представителя суда.

Навальный 2 июня 2020 года в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, носящие «заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

20 февраля Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета), ему назначен штраф в размере 850 тысяч рублей. В настоящий момент защита Навального обжаловала приговор в кассационной инстанции.

Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области после того, как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу «Ив Роше». Блогер проведет там около 2,5 лет. Новый приговор не отразился на сроке его заключения, поскольку статья «Клевета» в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.

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Политика #Россия #Громкое дело
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