НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Алек Болдуин отказался от выстрела на съемках «Ржавчины»

Источник:
Sibnet.ru
300 2
Фото: Gage Skidmore / Attribution-ShareAlike License

Голливудский актер Алек Болдуин настаивает на том, что не нажимал спусковой крючок пистолета на съемках фильма «Ржавчина», когда после случайного выстрела погиб человек.

«Нет, нет, нет. Я бы никогда и ни на кого не навел пистолет и не спустил бы курок. Никогда», — сказал Болдуин в интервью телеканалу ABC.

Во время съемок фильма 21 октября произошел несчастный случай. После выстрела из, как предполагалось оружия-реквизита, погибла оператор. Также был ранен режиссер.

Как выяснилось, пистолет был заряжен боевыми патронами. По данным следствия, в момент происшествия пистолет был в руках Болдуина. Но обвинение ему не было предъявлено.

Еще по теме
Вышел трейлер новогодней комедии «Елки 8»
Фильм «Охотники за привидениями: наследники» вышел в прокат
Представитель Marvel рассказал о фильме «Тор: Любовь и гром»
Вышел новый трейлер «Секса в большом городе»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Блогер Илья Варламов выпустил расследование о «Листвяжной»
Новосибирский препарат от рака на основе вируса испытают на людях
Прокуратура проверит стрельбу в школе на Алтае
Задушенную дочку и выпавшую из окна мать нашли в Красноярске
Самое популярное
Пьяный Билан высказался о Градском накануне его смерти
США раскрыли план смертельного удара по России
Сергей Жуков из «Руки вверх» выпустил сериал «Евгенич»
Россиянам утвердили «границу бедности»
Обсуждение (2)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Все статьи
Топ комментариев

ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...

corrector

россиян очень интересовало и интересует его мнение, мы там ядерные ракеты можем разместить при приближении...
Sibnet.Ru