Алек Болдуин отказался от выстрела на съемках «Ржавчины»

Голливудский актер Алек Болдуин настаивает на том, что не нажимал спусковой крючок пистолета на съемках фильма «Ржавчина», когда после случайного выстрела погиб человек.

«Нет, нет, нет. Я бы никогда и ни на кого не навел пистолет и не спустил бы курок. Никогда», — сказал Болдуин в интервью телеканалу ABC.

Во время съемок фильма 21 октября произошел несчастный случай. После выстрела из, как предполагалось оружия-реквизита, погибла оператор. Также был ранен режиссер.

Как выяснилось, пистолет был заряжен боевыми патронами. По данным следствия, в момент происшествия пистолет был в руках Болдуина. Но обвинение ему не было предъявлено.