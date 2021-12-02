Разбойники напали на томича и забрали биткоины

Неизвестные напали на жителя Томска в подъезде, завели в квартиру и под угрозой оружия потребовали перевести им биткоины, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

В полицию обратился 24-летний житель Томска. Он рассказал, что в подъезде дома на него напали неизвестные и завели в квартиру.

«Там, угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники заставили его войти в личный кабинет криптовалютной биржи и перевести им 85 биткоинов. Кроме того, они забрали у потерпевшего гаджеты, деньги и документы на общую сумму более 400 тысяч рублей», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Одного из подозреваемых удалось задержать в Санкт-Петербурге. У него дома нашли 36 миллионов рублей.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников разбойного нападения», — добавила Волк.