НАТО отказало России в праве иметь свою сферу интересов

Североатлантический альянс считает неприемлемой даже мысль о том, что у России может быть своя сфера влияния, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран альянса.

«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», — приводит ТАСС слова Столтенберга, сказанные им ответ на вопрос, станет ли возможный прием Украины в НАТО расширением альянса в историческую сферу интересов России.

Генсек отметил, что такая постановка вопроса означает фактическое признание, что «Россия может контролировать, что делают или не делают ее соседи». «И это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать», — сказал Столтенберг

«Украина — это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Российской Федерацией. Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как части Украины», отметил он.

По словам Столтенберга, альянс уважает решение Украины, которая надеется на членство в НАТО, мы уже заявили, что она сможет стать членом НАТО». «Россия не имеет права вето или права голоса в этом вопросе, а также не может пытаться устанавливать свою сферу интересов», — заключил генсек.