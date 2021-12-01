Срок действия ПЦР-тестов в России сократят до 48 часов

Роспотребнадзор из-за особенностей штамма «омикрон» решил сократить срок действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов, сообщила глава ведомства Анна Попова.

«С учетом особенностей нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», — цитирует ТАСС Попову.

Она напомнила, что в России действует норматив, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата человеком. Срок доставки анализа до лаборатории также ограничен сутками.

«Таким образом, с момента сдачи теста пациентом до выдачи результатов может пройти не более 48 часов. Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается, и мы просим граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться в таких случаях на нашу горячую линию, чтобы у нас была возможность предметно и оперативно разобраться с каждым таким эпизодом», — сказала Попова.