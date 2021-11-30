Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»

Испанка Алексия Путельяс из «Барселоны» стала обладательницей «Золотого мяча» — премии лучшей футболистке года по версии журнала France Football.

Путельяс 27 лет, в этом году она стала чемпионкой Испании, обладательницей кубка страны и победительницей Лиги чемпионов. Также в этом сезоне она была признана лучшей футболисткой по версиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Путельяс начала играть в шестилетнем возрасте. Она была ярой болельщицей «Барселоны» и боготворила Андреса Иньесту, Роналдиньо и Ривалдо.

Спортсменка выступает за независимость Каталонии. Она изучала бизнес-администрирование в Университете Помпеу Фабра в Барселоне.

Женский «Золотой мяч» учрежден в 2018 году. Путельяс стала третьим в истории лауреатом этой премии.