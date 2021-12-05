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Врачи подсказали «суперпродукт» для снижения давления

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Holmespj / Pixabay License

Здоровая диета, включающая свеклу, способны предотвратить повышение артериального давления до опасного уровня, посоветовали британские ученые.

Гипертония — «тихий убийца», нередко приводящий к инфарктам и инсультам. Употребление некоторых продуктов, особенно богатых солью и насыщенными жирами, может пагубно сказаться на давлении. Но есть и такая еда, которая способна его стабилизировать.

Свекла считается особенно полезной для сердца пищей, поскольку в ней содержится много нитратов, которые, как было доказано, расслабляют кровеносные сосуды и, следовательно, снижают давление, ведь кровь начинает циркулировать гораздо более свободно, приводит РИА Новости выводы ученых.

По их мнению, лучше всего при гипертонии помогает свекольный сок, хотя польза от этого овоща весома при любом способе употребления. Участникам одного из исследований предлагали выпивать по 250 миллилитров сока и съедать по 250 граммов запеченной свеклы в течение двух недель. В результате всего за полмесяца давление у них стабилизировалось.

Ранее специалисты из Гарвардской медицинской школы назвали способ понизить давление «за пару часов». Эксперимент показал, что регулярное употребление черники и напитков из нее может положительно сказаться на самочувствии.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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