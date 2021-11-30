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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Блогер показал, как Lada Vesta сгнила за пять лет

Источник:
Sibnet.ru
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Белорусский блогер осмотрел пятилетнюю Lada Vesta и показал, в каких местах она «зацвела» — видео опубликовано на YouTube-канале «Лада Веста Беларусь».

Блогер осматривал белую Vesta с пробегом около 90 тысяч километров, на ней ездит девушка. Подчеркивается, что машина после покупки не обрабатывалась антикоррозийным составом.

На кузове видимых следов ржавчины не оказалось, но машину не удалось помыть перед обзором. Внутри, под капотом, инспекция обнаружила «рыжики» на сварном шве стакана, вокруг технологических отверстий в районе замка и у петлей крепления капота.

Также ржавчиной покрыты все места, где детали соприкасаются друг с другом. Коррозия нашлась на блоке цилиндров, причем металл настолько поврежден, что его останки соскабливаются отверткой. По днищу вопросов не возникло.

Несколько хозяев Lada Vesta в комментариях отметили, что у их машин нет такой проблемы. Также пользователи предположили, что все дело в реагентах, которыми обрабатывают дороги в Белоруссии.

Тема: Русские машины
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