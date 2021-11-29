Marvel обрадовала зрителей первым за много лет рождественским шоу

Мини-сериал Marvel «Соколиный глаз» стал первым шоу киновселенной со времен третьего «Железного человека», где события разворачиваются во время католического рождества.

События сериала разворачиваются в предрождественском Нью-Йорке хронологически после «Мстителей: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома», то есть в конце 2024 или 2025 года, поскольку первое происходило в 2023 год, а последний – летом 2024 года.

Впервые со времени премьеры третьего «Железного человека» в 2013 году сюжет кинематографической вселенной Marvel разворачивается на Рождество. По сюжету, Клинт Бартон, он же Соколиный глаз, посещает Большое Яблоко со своими детьми для небольшой предпраздничной экскурсии. Происходящие события сталкивают его с девушкой по имени Кейт Бишоп, с которой ему придется объединиться, чтобы противостоять злу после того, как дети будут отправлены к матери.

«Я думаю, что история такого персонажа, как Клинт, который просто пытается жить своей жизнью, – это образ, который мы все любим. И выбрать Рождество, чтобы столкнуть семейные ценности и долг, – это классическая комбинация», – прокомментировал режиссер Рис Томас на пресс-конференции.

Глава Marvel Studios Кевин Файги добавил, что история, происходящая во время рождественских праздников, интересна. При этом она буквально разворачивается в реальном времени – шесть оставшихся до праздников дней герои проживут за шесть серий. Главным вопросом сюжета при этом будет – успеет ли Бартон домой на Рождество?

«Вернется ли Клинт домой на Рождество? Этот вопрос стал своего рода глотком свежего воздуха для команды Marvel после ставок на конец света и небожителей, вырывающихся из планет, и мультивселенных, после более глобальных целей в таких проектах, как «Финал», «Локи», «Вечные». Это семейное шоу», – цитирует Файги издание Denofgeek.

Несмотря на то, что между третьим «Железным человеком» и «Соколиным глазом» прошло восемь лет, это не последний рождественский проект киновселенной, который создатели обещают в обозримом будущем. Так, праздничный выпуск «Стражей Галактики» планируется выпустить примерно через год, к Рождеству 2022 года.

Ожидается, что всевозможный ад мультивселенной разразится в Marvel в таких фильмах, как «Человек-паук: Нет пути домой», «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия» и «Человек-муравей и Оса: Квантумания». Поэтому «Соколиный глаз», который с 24 ноября транслируется по средам на Disney+, может стать последним относительно мирным Рождеством для героев киновселенной. Остается надеяться, что Клинт вернется домой вовремя, чтобы насладиться им.