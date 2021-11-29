Автомобильный налог на роскошь пересчитают

Минимальную ставку налога на роскошные автомобили могут пересчитать — профильные ведомства уже обсуждают повышение ценового ориентира, действующего семь лет.

С 1 января 2014 года базовой ставкой исчисления налога на роскошь считается сумма от 3 миллионов рублей. В этот список сейчас попадают машины среднего ценового сегмента — Kia Stinger GT, Kia Mohave, Toyota Highlander, Mazda CX-9, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Peugeot Traveller, Skoda Kodiaq и другие.

«Минпромторг ведет совместную работу с Минфином и ФНС по определению возможных параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога», — цитирует Autonews пресс-службу ведомства.

Российская ассоциация дилеров считает, что базовый диапазон должен быть поднят с 3-5 миллионов до 5-7 миллионов рублей. «Мы считаем наличие в списке «роскоши» автомобилей масс-брендов как минимум странным. Покупатели автомобилей масс-сегмента чувствительны к дополнительным расходам, поэтому налог может стать фактором, влияющим на выбор автомобиля», — прокомментировали в РОАД.

Ставку налога на роскошные автомобили могут пересчитать к марту 2022. Не позднее 1 марта каждого года Минпромторг публикует списки попадающих под него легковых автомобилей.