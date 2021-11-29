НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автомобильный налог на роскошь пересчитают

Источник:
Sibnet.ru
580 2
Фото: © Sibnet.ru

Минимальную ставку налога на роскошные автомобили могут пересчитать — профильные ведомства уже обсуждают повышение ценового ориентира, действующего семь лет.

С 1 января 2014 года базовой ставкой исчисления налога на роскошь считается сумма от 3 миллионов рублей. В этот список сейчас попадают машины среднего ценового сегмента — Kia Stinger GT, Kia Mohave, Toyota Highlander, Mazda CX-9, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Peugeot Traveller, Skoda Kodiaq и другие.

«Минпромторг ведет совместную работу с Минфином и ФНС по определению возможных параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога», — цитирует Autonews пресс-службу ведомства.

Российская ассоциация дилеров считает, что базовый диапазон должен быть поднят с 3-5 миллионов до 5-7 миллионов рублей. «Мы считаем наличие в списке «роскоши» автомобилей масс-брендов как минимум странным. Покупатели автомобилей масс-сегмента чувствительны к дополнительным расходам, поэтому налог может стать фактором, влияющим на выбор автомобиля», — прокомментировали в РОАД.

Ставку налога на роскошные автомобили могут пересчитать к марту 2022. Не позднее 1 марта каждого года Минпромторг публикует списки попадающих под него легковых автомобилей.

Еще по теме
Появилась идея о запрете на указание пола виновников ДТП
Водители высказались о нехватке сотрудников ГИБДД на дорогах
Подготовлены новые правила получения медсправок для водителей
Депутат раскритиковал камеры для фиксации нарушений ПДД
смотреть все
Авто #Автоправо #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Две семьи шахтеров «Листвяжной» отказались от выплат
Раскрыты подробности гибели школьников на ЖД-переезде на Алтае
Сибирские регионы попали в топ самых закредитованных
Два человека погибли в Красноярском крае на поисках пропавших рыбаков
Самое популярное
Записка красноярца о нападении медведя спасла ему жизнь
Игрокам World of Tanks раздадут годовые подарки
Сервис Steam объявил грандиозную распродажу
Украинская армия перешла в наступление на Донбассе
Обсуждение (2)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

WSG0600-164-164

Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...

1zhen1

все идет к тому чтоб отменить пособия
Sibnet.Ru