Вучич обвинил США в нечестных методах борьбы с Россией

Власти США пытаются политическими методами выдавить Россию с газового рынка Европы, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«У России есть проблема, о которой они не будут говорить, их пытаются политически вытеснить, чтобы у них не было газа в Европе. <...> Они (европейцы) не пускают "Северный поток — 2" из-за давления Америки», — цитируют «Известия» Вучича.

По его словам, Европе не хватает ежегодно около 70 миллиардов кубометров газа, при этом он напомнил, что по газопроводу «Северный поток — 2» планируется пропускать 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее стало известно, что правительство ФРГ призвало конгресс США не вводить санкции против «Северного потока — 2» в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединенным Штатам.

При этом, по информации издания Foreign Policy, администрация президента США Джо Байдена через своих сторонников-демократов в конгрессе добивается исключения санкций против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета страны.