США раскрыли план смертельного удара по России

Бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл план удара США по позициям России на постсоветском пространстве.

Политик в статье для 19Fortyfive отметил, что Москва стремится распространить свое влияние на «серую зону», которая простирается к востоку от НАТО и включает в себя Украину, Белоруссию, Молдавию и Закавказье.

Болтон подчеркнул, что для противодействия России недостаточно наращивания военной помощи Украине и блокирование «Северного потока — 2». По его словам, США в целом должны перейти к наступательным действиям.

Для этого Вашингтон должен распутать «замороженные конфликты» постсоветского пространства и устранять другие препятствия, которые мешают странам «серой зоны» вступить в Североатлантический альянс.

В частности, Болтон призвал обратить внимание на проблематику Абхазии и Южной Осетии и ситуацию с Приднестровьем и Молдавией. Эти конфликты помогут отвлечь внимание Москвы от украинского направления, указал он.

По его мнению, НАТО должна четко определить, какие государства «серой зоны» уже сейчас серьезно претендуют на членство в альянсе, чтобы ослабить влияние России. При этом Москва должна получить четкий сигнал, что Североатлантический альянс «жив».