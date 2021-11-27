НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд арестовал директора кузбасской шахты

Источник:
ТАСС
92 0
Фото: © ГУ МВД по Кемеровской области

Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия об аресте директора шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Махракова.

Мужчину обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности после аварии, в результате которой погиб 51 человек. По версии следствия, Махраков знал об опасной концентрации метана в горных выработках шахты.

Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте директора шахты. Он останется под арестом до 25 января 2022 года. Свою вину Махраков не признал, сам обвиняемый просил о домашнем аресте.

По предварительной версии, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кузбасса произошел взрыв метано-воздушной смеси. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек, в том числе первый замдиректора шахты и начальник участка. Еще двух сотрудников Ростехнадзора обвиняют в халатности, они также арестованы.

Еще по теме
Обвинение попросило для жены Кляйна условный срок
Суд отклонил очередную жалобу Навального
Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест
Telegram оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Суд арестовал директора кузбасской шахты
Ученые создадут антивирусное покрытие для чехлов на телефон
Цивилев уволил главу Прокопьевска за банкет во время траура
Красноярские елочные шары в масках снова вызвали ажиотаж
Самое популярное
Черная пятница 2021: когда начнется распродажа
Записка красноярца о нападении медведя спасла ему жизнь
Названа лучшая игра всех времен
Украина применила на Донбассе американский ракетный комплекс
Обсуждение (0)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

corrector

"На данным момент публикация Володина собрала около 700 тысяч просмотров и более 500 тысяч комментариев.."...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Sovik

НЕ зря же их оружием снабжали. США нужна эскалация конфликта, чтобы остановить сертификацию "Северного...
Sibnet.Ru