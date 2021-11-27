Суд арестовал директора кузбасской шахты

Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия об аресте директора шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Махракова.

Мужчину обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности после аварии, в результате которой погиб 51 человек. По версии следствия, Махраков знал об опасной концентрации метана в горных выработках шахты.

Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте директора шахты. Он останется под арестом до 25 января 2022 года. Свою вину Махраков не признал, сам обвиняемый просил о домашнем аресте.

По предварительной версии, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кузбасса произошел взрыв метано-воздушной смеси. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек, в том числе первый замдиректора шахты и начальник участка. Еще двух сотрудников Ростехнадзора обвиняют в халатности, они также арестованы.